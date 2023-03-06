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Что налить в сковороду или кастрюлю, которая пригорела: простой трюк с популярным напитком

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Очистить нагар иногда непросто Новость обновлена 06 марта 2023, 17:59
Очистить нагар иногда непросто. Фото Getty Images

Лайфхак может удивить, но порадует эффективностью

На мытье грязной посуды может уйти много времени, особенно если имеете дело со стойкими загрязнениями. Иногда на кухне выручают подручные средства, которые справляются, в том числе, с очисткой подгоревшей сковороды или кастрюли.

Неожиданное средство, которое поможет отмыть кастрюлю и сковороду, популярный напиток – кола. Как пишет The Sun, этот продукт отлично очищает посуду, если она пострадала от огня на плите. Так что вы сможете обойтись без дорогостоящих магазинных средств.

Если у вас есть лишняя банка колы, то вы можете использовать напиток для удаления стойких пятен на сковороде или кастрюле, которые пригорели. Все, что вам нужно сделать, это вылить колу в кастрюлю и оставить на пару часов, чтобы она "творила свое волшебство".

Отметим, что нужно заполнить кастрюлю всего на 6-8 сантиметров. Кроме того, используйте скребок или мочалку, чтобы удалить излишки остатков пищи и пятен. Этот простой лайфхак с колой вернет чистоту и блеск вашим сковородам и кастрюлям.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удалить нагар со сковороды с помощью самодельного раствора из трех ингредиентов. А еще мы писали, для чего некоторые жарят мыло на сковороде: неожиданный кухонный лайфхак.

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#Сковорода #Лайфхак #Кастрюля