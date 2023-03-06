Сковородка с антипригарным покрытием своими руками: лайфхак от бабушек

Этим способом пользвались еще наши бабушки и мамы

Часто хозяйки сталкиваются с тем, что еда прилипает к поверхности сковородки или пригорает во время готовки. Избавиться от этой проблемы поможет простой способ, которым пользовались еще наши бабушки.

Для этого вам понадобится пачка кухонной соли и немного масла, рассказывают на портале Meta. Этот нехитрый лайфхак поможет вам самостоятельно сделать на сковороде антипригарное покрытие.

Сковорода с антипригарным покрытием продается в любом магазине с посудой, но стоит она дороже, чем обычная. К тому же, при нанесении антипригарного покрытия используют канцерогены, опасные для пищи и здоровья человека. Этот простой лайфхак точно не навредит вашему здоровью.

Для начала нагрейте сковороду и высыпьте в нее стакан поваренной соли. Прожарьте на маленьком огне 15–20 минут, помешивая лопаткой. Затем избавьтесь от соли, протрите поверхность мягкой тканью без моющего средства и высушите на огне.

После этого смажьте сковородку несколькими каплями растительного масла, прогрейте еще три минуты и повторите процедуру с солью. После этого протрите сковороду сухой салфеткой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как очистить сковородку от пригоревшей пищи. Необходимые для этого ингридиенты вы найдете в своем кухонном шкафу.