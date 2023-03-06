Что нельзя наносить на экран телевизора: такая чистка может его испортить

Перед уборкой лучше заглянуть в инструкцию к электроприбору

Уборка пыли в доме не составляет особого труда, но если идет речь об экране телевизора стоит учесть ряд рекомендаций. Важно действовать аккуратно, чтобы не повредить материал.

Как пишет издание The Sun, почистить плоский экран плазменного телевизора достаточно просто. Однако ни в коем случае не наносите чистящее средство прямо на него.

Как очистить плоский экран телевизора:

Выключите телевизор и отключите его от сети. Аккуратно протрите экран чистой сухой безворсовой тканью. Салфетки из микрофибры — популярный выбор, предназначенный для удаления пятен, не оставляют пуха или царапин. Избегайте жестких тканей и бумажных полотенец, которые могут повредить экран телевизора. Чтобы избавиться от оставшейся грязи, распылите на ткань раствор для очистки экрана и аккуратно протрите поверхность. Никогда не распыляйте что-либо прямо на экран телевизора и избегайте использования воды, если это не рекомендовано производителем. Протрите экран новой чистой сухой тканью, а затем подождите, пока влага не испарится, прежде чем подключать телевизор к сети. Если вы сомневаетесь, изучите руководство об эксплуатации вашего телевизора.

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