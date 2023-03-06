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Цветы простоят дольше, если добавить в вазу два ингредиента: секрет флористов

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Сохранить цветы свежими поможет маленькая хитрость
Сохранить цветы свежими поможет маленькая хитрость. Фото pexels.com

Букет будет долго радовать вас, если поставить его в правильный раствор

Свежие цветы дома или в офисе всегда поднимают настроение и создают атмосферу уюта. И всегда хочется, чтобы букет в вазе выглядел будто только срезанным как можно дольше.

Существует много уловок, чтобы продлить жизнь цветам. К примеру, тюльпаны ради этого протыкают иглой.

Известный американский флорист Майкл Гаффни советует ставить цветы в специальный раствор. Для его приготовления нужны всего два ингредиента — сахар и уксус.

Просто смешайте 2 столовые ложки сахара с 2 столовыми ложками уксуса и добавьте смесь в воду, в которой стоит букет.

Сахар будет питать цветы и способствовать раскрытию бутонов. В то же время уксус подавит рост бактерий, что сохранит цветы свежими подольше.

Эту смесь можно заменить сладким газированным напитком с лимоном и лаймом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ухаживать за срезанными цветами разных видов.

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#Цветы #Уксус #Лайфхак #Флористы #Букеты