Как удалить суперклей с одежды: действенные средства

Суперклей удалить сложно, но возможно

Суперклей — чудодейственное средство для ремонта практически всего, включая металл, керамику, кожу, резину. К сожалению, любой, кто когда-либо использовал его, хорошо знает, что удаление суперклея может быть невероятно сложной задачей.

Одним из лучших средств удаления суперклея является ацетон. Но его можно применять далеко не всегда. Для многих тканей ацетон может быть слишком агрессивным средством и нужно подобрать другие вещества, советует rd.com.

1. Спирт

Если суперклей попал на одежду из хлопка и полиэстера, то вывести его можно с помощью медицинского спирта. Его же можно использовать для шерстяных изделий.

2. Уксус

Изделия из кожи можно избавить от суперклея уксусным раствором. Возможно удаление клея займет долгое время, зато уксус не очень агрессивное средство.

3. WD-40

Универсальная смазка растворит клей и его остатки можно будет легко удалить с ткани. Особенно хорошо это средство работает на изделиях из кожи.

Нанесите небольшое количество медицинского спирта, уксуса или смазки на пятно и энергично потрите до тех пор, пока суперклей не начнет отделяться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать суперклей с человеческой кожи.