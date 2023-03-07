От пятен не останется следа даже на белом пуховике: рецепт чудо-раствора

Зачем тратиться на химчистку, если все можно сделать своими руками и с недорогими средствами

Процесс стирки пуховика — не всегда лучшее решение. В этом случае есть большая вероятность испортить пух, да и сушка верхней одежды вызывает трудности. Если на пуховике всего одно или несколько небольших пятен, то избавиться от них можно самостоятельно и без обращения в дорогую химчистку.

Отчистить даже белый пуховик можно просто, пишет cpykami. Нам понадобится чудо-раствор, который готовится из недорогих компонентов: столового уксуса, любого геля для душа и жидкого стирального порошка.

Как отчистить пятно на пуховике

Добавляем в небольшую емкость по 1 ст. л. уксуса, геля для душа и жидкого стирального порошка. Заливаем примерно стаканом тёплой воды. Смешиваем, переливаем смесь в бутылочку с пульверизатором. Наносим раствор на пятно, хорошенько смачиваем его. Далее берем влажную тряпочку и протираем ею пятно. Если пятно въелось, то раствор можно оставить на 5-10 минут. Когда пятно исчезнет, смачиваем тряпку в чистой воде и убираем остатки моющего средства с пуховика. Затем просушиваем все феном.

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