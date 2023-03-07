Что положить в банку с крупой, чтобы не было моли: проверенный лайфхак

Рассказываем, как предотвратить порчу продуктов питания

Появление в доме моли — это настоящая проблема. Она портит вещи и различные продовольственные запасы. Чтобы избавиться от моли, приходится закупать недешевую "химию", однако есть более бюджетные способы решить проблему.

Если это вредное насекомое уже завелась, к примеру, в крупах, готовить их не имеет смысла. Лучшим решением будет предотвратить появление моли, и с этой задачей отлично справится один ингредиент. Об этом пишет pixelinform.

Как предотвратить появление моли в крупах

Положите в банки с крупой по одному листу грецкого ореха. Своим запахом он будет отпугивать вредителей, и ваши запасы будут находиться в полной безопасности. Если тот или иной продукт закончится, в новой порции лист можно не менять — он будет служить верой и правдой на протяжении целого года.

Рекомендуется также использовать для круп только стеклянные и керамические емкости, а также пищевые пакеты, изготовленные из бумаги.

Ранее "Телеграф" писал, какие запахи могут отпугнуть моль в доме. Стоит воспользоваться натуральными методами, а не "химией".