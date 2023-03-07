Дешевый трюк для очистки духовки: понадобятся лишь два кухонных средства

Самодельный раствор поможет удалить любой жир в духовом шкафу

Духовка – один из часто используемых приборов на кухне. Однако не все регулярно очищают ее. В процессе приготовления пищи внутри духового шкафа образуются загрязнения, в том числе скапливается жир.

Простой, но эффективный лайфхак поможет очистить духовку до блеска, сообщает The Sun. Ключевые ингредиенты, которые нужны вам для создания самодельного чистящего раствора, легко найдутся на кухне.

Очистить духовку можно с помощью пищевой соды и средства для мытья посуды. Для этого смешайте стакан соды с 1/3 стакана моющего. Перемешайте, чтобы образовалась паста.

Нанесите смесь на внутреннюю часть духовки и двери с помощью кисти. Оставьте на два часа, чтобы растворился жир и удалились стойкие пятна. После потрите мочалкой. Скребок поможет убрать остатки пригоревшей пищи.

Пищевая сода — эффективное чистящее средство. Щелочное вещество с легкостью удаляет жир в духовке. Кроме того, мягкий абразив помогает избавиться от стойких пятен. Тогда как средство для мытья посуды не содержит агрессивных химикатов и также хорошо справляется с чисткой прибора.

Рекомендуется делать легкую уборку после каждого использования духовки, особенно если что-то пролилось. Глубокая очистка духового шкафа проводится каждые три месяца.

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