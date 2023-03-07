Никакой магии: как узнать, свежие ли яйца, не разбивая их

Таким образом мы сможем избежать ситуации, когда придется выбрасывать все продукты, если при приготовлении блюда разбили несвежее яйцо к другим ингредиентам

Яйца — продукт долгого хранения, но не бесконечного. Если яйцо испортилось, мы об этом обязательно узнаем по запаху после того, как разобьем. Но хуже, если пропавшее яйцо попадет к другим продуктам, когда мы готовим, например, лимонный пирог или пышный омлет.

Однако существует метод, как определить свежесть яйца, не разбивая его. Им делится издание Рixelinform.

Простой метод определения свежести яиц

Помещаем яйцо в высокую емкость с водой. Это может быть, например, стакан, глубокая миска. Теперь определяем степень свежести::

Если яйцо лежит на дне — оно еще совсем свежее. Если яйцо стоит на дне вертикально, то его еще можно кушать. Однако рекомендуем это сделать как можно быстрее. А вот если яйцо выныривает, его лучше выбросить.

Почему это происходит?

Все просто. Яичная скорлупа сама по себе пористая. Со временем влага из белка улетучивается, а воздух проникает через скорлупу внутрь. Чем дольше пролежало яйцо, тем больше внутри него воздуха. Именно поэтому старое яйцо не тонет.

Кстати, если вы купили яйца и они разбились, не расстраивайтесь. Их можно сварить даже разбитыми.