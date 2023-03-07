Какое средство удалит жирное пятно с одежды: работает лучше любого пятновыводителя

Один кухонный продукт наверняка справится с пятном

Существует много способов вывести жирное пятно с ткани. Иногда пятновыводитель не справляется, поэтому на помощь приходят подручные средства, которые гарантированно удаляют стойкое загрязнение с одежды.

Если нужно устранить жирное пятно, то можно обойтись без отбеливателя или порошка, а воспользоваться альтернативой, которая есть на вашей кухне. Лайфхак с моющим средством для посуды работает отменно, пишет express.

Как удалить жирное пятно с одежды с помощью средства для мытья посуды

Иногда пятно от жира остается на одежде даже после нескольких стирок. Поэтому лучше проделать предварительную манипуляцию перед стиркой, которая спасет вашу вещь.

Чтобы удалить загрязнение, вотрите жидкость для мытья посуды в жирное пятно. Оставьте изделие замачиваться. Затем забросьте в барабан стиральной машины и постирайте как обычно.

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