Чем и как почистить занавеску для душа: простые способы

Чисткой шторки для ванной нельзя пренебрегать

Во время уборки в ванной важно очистить все предметы, которые в ней находятся. Не исключение — шторка для душа, которая входит в перечень самых грязных мест в санузле.

Занавеска для душа находится в постоянном контакте с водой, мылом, косметическими средствами и быстро теряет свой первоначальный вид. К тому же скопление грязи и сырости провоцирует размножение бактерий и появление плесени. Мыть шторку для ванной необходимо хотя бы один раз в неделю.

Узнайте, из какого материала сделана занавеска

Полиэтилен. Такие занавески не переносят машинную стирку, а использование различных средств от пятен могут значительно испортить внешний вид. Полиэтиленовые шторки при сильных загрязнениях рекомендуется менять на новые.

Винил. Такие занавески можно стирать в машинке, но на ней могут появиться заломы. Перед стиркой лучше обратить внимание на этикетку.

Полиэстер. Шторы из этого материала можно стирать в машинке. Также их практически невозможно испортить различными средствами от пятен.

Как правильно стирать шторку для ванной

Снимите шторку и замочите ее в воде с разведенным в ней стиральным порошком.

Оставьте ее отмокать. Лучше всего на целую ночь, чтобы мыльный налет успел раствориться.

После замачивания пройдитесь по всей площади шторки жесткой щеткой.

Если разрешена чистка в стиральной машине, отправьте занавеску в барабан. Добавьте туда несколько полотенец, которые усилят степень очистки.

В отсек для кондиционера можно добавить немного уксуса для дезинфекции.

Стирайте на деликатном режиме при температуре воды 40 градусов и ниже.

Как вывести желтые пятна с занавески в ванной

Уничтожить ржавые и желтые пятна на шторке поможет кислота. Нанесите чайную ложку уксуса или лимонной кислоты на пятно и оставьте на 10–15 минут. Затем затрите это место щеткой и промойте чистой водой.

Как вывести плесень со шторки для ванной

Пятна плесени должна вывести сода. Нужно смешать 1 ч.л. соды с 2-3 каплями нашатырного спирта. Кашицу нанесите на пятна и оставьте на 15 минут. Тщательно протрите и сполосните штору проточной водой.

Еще одно средство — обычный отбеливатель. Разведите его в воде и замочите в нем пятно на 10–15 минут. Сполосните водой и высушите штору.

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