Зубная паста осталась в прошлом: как вернуть белизну кроссовкам с помощью уксуса

Еще один чрезвычайно эффективный лайфхак по чистке белых кроссовок

Когда возникает вопрос, как отбелить белые кроссовки, первое, что приходит на ум — это зубная паста. Действительно, способ очень действенный, однако на пасте способы не заканчиваются.

Еще одна альтернатива эффективной чистке белой обуви — это уксус, пишет портал santeplus. Это средство для ухода, натуральное и экономичное, поможет вам избавиться от всех пятен на кроссовках и вернуть им новый вид.

Как отмыть белые кроссовки уксусом

Сбрызните влажную ткань чайной ложкой уксуса. Аккуратно почистите обувь. Протрите кроссовки чистой тканью, смоченной чистой водой, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Также можно налить стакана уксуса в большую миску с водой и поставить свою пару обуви прямо в нее. Затем протрите кроссовки тряпкой и промойте чистой водой.

Помимо уксуса, также эффективным в очистке белой обуви является лимонный сок. Вам просто нужно налить 2-3 чайных ложек лимонного сока в миску или стакан воды. Затем смочите в полученном растворе чистую тряпку и тщательно протрите ею белые кроссовки до получения нужного эффекта.

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