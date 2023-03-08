Зубная паста осталась в прошлом: как вернуть белизну кроссовкам с помощью уксуса
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Еще один чрезвычайно эффективный лайфхак по чистке белых кроссовок
Когда возникает вопрос, как отбелить белые кроссовки, первое, что приходит на ум — это зубная паста. Действительно, способ очень действенный, однако на пасте способы не заканчиваются.
Еще одна альтернатива эффективной чистке белой обуви — это уксус, пишет портал santeplus. Это средство для ухода, натуральное и экономичное, поможет вам избавиться от всех пятен на кроссовках и вернуть им новый вид.
Как отмыть белые кроссовки уксусом
- Сбрызните влажную ткань чайной ложкой уксуса.
- Аккуратно почистите обувь.
- Протрите кроссовки чистой тканью, смоченной чистой водой, чтобы избавиться от запаха уксуса.
Также можно налить стакана уксуса в большую миску с водой и поставить свою пару обуви прямо в нее. Затем протрите кроссовки тряпкой и промойте чистой водой.
Помимо уксуса, также эффективным в очистке белой обуви является лимонный сок. Вам просто нужно налить 2-3 чайных ложек лимонного сока в миску или стакан воды. Затем смочите в полученном растворе чистую тряпку и тщательно протрите ею белые кроссовки до получения нужного эффекта.
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