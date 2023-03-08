Как очистить грецкий орех голыми руками: простой способ (видео)

Избавиться от скорлупы можно без молотка и ножа

Давно доказано, что грецкие орехи невероятно полезны для организма. Но как же тяжело их чистить. Твердую скорлупу приходится раскалывать ножом или разбивать молотком, пытаясь не пораниться.

Но оказывается, есть очень простой способ очистить грецкий орех. Лайфхаком делится в TikTok блогер Medea.

Ядро можно извлечь из скорлупы голыми руками. Орехи поместите в глубокую посуду, залете водой и поставьте на плиту. Дождитесь, когда вода закипит. Спустя 5 минут после закипания орехи достаньте из воды и остудите.

После этой процедуры скорлупа станет податливой и ядра можно будет извлечь с минимальными усилиями. Для очистки не нужен орехокол, или какой-либо другой девайс.

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