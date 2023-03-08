Розы "поят" водкой, а герберам варят стебель: как заставить цветы простоять намного дольше

Топ-5 правил от флористов

Букет цветов – один из самых популярных подарков на день рождения и разные праздники и торжественные события. Также цветы — в топе среди презентов, которыми женщин поздравляют с 8 марта, ведь многие украинцы все же считают его одним из главных весенних праздников.

А чтобы подаренный букет дольше оставался свежим, за ним следует правильно ухаживать. Флористы поделились пятью важными правилами и уловками, которые помогут цветам дольше оставаться свежими. О них рассказывает Ukr.Media.

1. "Вкусные" добавки в воду

Часть цветов просто обожает сдобренную различными добавками воду. Розам, например, нравится водка: чтобы они простояли дольше, в вазу добавляют рюмку этого спиртного напитка. Тогда как яркие герберы и тюльпаны обожают лимонную кислоту и аспирин (добавлять стоит что-то одно). Тюльпаны и нарциссы простоят гораздо дольше, если воду подсластить.

Существует и универсальный питательный "коктейль" для цветов. Его готовят по такому рецепту: 1 ч.л. лимонной кислоты, 1 ч.л. сахара и капля отбеливателя.

2. Дайте листьям воды

Есть два важных правила: листья цветов не должны быть в воде, иначе она быстро зацветет, но те листочки, что остались над поверхностью воды, нужно увлажнять. Достаточно просто время от времени опрыскивать букет водой комнатной температуры.

3. Сварите стебель

Этот экстремальный способ подходит далеко не для всех цветов! Он годится только для тех сортов, которые имеют плотный снаружи и мягкий внутри стебель. Это хризантемы, пионы, герберы, гортензии и ранункулюсы (лютик азиатский).

Суть этого метода в том, что цветы опускают в кипяток на 5-7 см не более чем на 5 секунд. Тогда быстро вынимают и обрезают острым ножом ту часть, которая находилась в горячей воде. Цветы сразу же помещают в вазу с чистой холодной водой. Так они простоят в 2-3 раза дольше.

4. Часто меняйте воду

Важно, чтобы вода для цветов не стояла несколько дней подряд — даже если внешне она выглядит нормально. Менять ее следует каждый день. Причем лучше использовать фильтрованную или отстоянную воду – в ней нет солей, что положительно сказывается на состоянии растений.

5. Выберите для цветов прохладное место

Не ставьте букет у батареи, на кухне, где обычно очень тепло, или же на прямых солнечных лучах – так растения очень быстро увянут. Их лучше разместить на прохладном подоконнике – так растения будут оставаться свежими гораздо дольше.

Раньше мы рассказывали, как проткнуть тюльпаны иглой, чтобы они простояли гораздо дольше. Этот лайфхак надолго сохранит цветы свежими и не даст им поникнуть.