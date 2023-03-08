Как приготовить идеальное яйцо всмятку: желток останется жидким благодаря простому трюку

Секрет получения дополнительного жидкого яичного желтка очень прост

Приготовление яиц всмятку на первый взгляд может показаться сложной задачей. Тем не менее, это один из самых простых рецептов.

Получение жидкого желтка и твердого белка может показаться хлопотным, однако, к счастью, есть важный трюк для достижения этого знаменитого баланса, пишет santeplus. Просто следуйте этим инструкциям.

Как приготовить идеальное яйцо всмятку?

Сколько времени варить яйцо всмятку?

Приготовление яйца всмятку займет у вас всего несколько минут. Обычно это занимает 6 минут. Тем не менее приготовление может быть относительно короче (5 минут) или дольше (7 минут). Все зависит от размера яйца, количества используемой воды и индивидуальных предпочтений.

Также требуется ополаскивание холодной водой. Чтобы успешно приготовить яйцо всмятку, необходимо выполнить определенные шаги:

Перед тем, как начать, не забудьте промыть яйцо чистой водой, чтобы удалить всю грязь и отложения со скорлупы. Наполните кастрюлю водой и нагрейте ее; После закипания опустите яйцо в воду с помощью ложки или шумовки. Будьте осторожны, вы должны действовать осторожно, чтобы не повредить оболочку. Варите яйцо 6 минут; Затем достаньте яйцо и погрузите его в миску или контейнер, наполненный холодной водой.

Кстати, если вы купили яйца и они разбились, не расстраивайтесь. Их можно сварить даже разбитыми.