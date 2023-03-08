Как приготовить идеальное яйцо всмятку: желток останется жидким благодаря простому трюку
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Секрет получения дополнительного жидкого яичного желтка очень прост
Приготовление яиц всмятку на первый взгляд может показаться сложной задачей. Тем не менее, это один из самых простых рецептов.
Получение жидкого желтка и твердого белка может показаться хлопотным, однако, к счастью, есть важный трюк для достижения этого знаменитого баланса, пишет santeplus. Просто следуйте этим инструкциям.
Как приготовить идеальное яйцо всмятку?
Сколько времени варить яйцо всмятку?
Приготовление яйца всмятку займет у вас всего несколько минут. Обычно это занимает 6 минут. Тем не менее приготовление может быть относительно короче (5 минут) или дольше (7 минут). Все зависит от размера яйца, количества используемой воды и индивидуальных предпочтений.
Также требуется ополаскивание холодной водой. Чтобы успешно приготовить яйцо всмятку, необходимо выполнить определенные шаги:
- Перед тем, как начать, не забудьте промыть яйцо чистой водой, чтобы удалить всю грязь и отложения со скорлупы.
- Наполните кастрюлю водой и нагрейте ее;
- После закипания опустите яйцо в воду с помощью ложки или шумовки. Будьте осторожны, вы должны действовать осторожно, чтобы не повредить оболочку.
- Варите яйцо 6 минут;
- Затем достаньте яйцо и погрузите его в миску или контейнер, наполненный холодной водой.
Кстати, если вы купили яйца и они разбились, не расстраивайтесь. Их можно сварить даже разбитыми.