Сэкономят время и нервы: пять простых способов, как удалить наклейки с посуды

Больше не нужно часами пытаться отодрать наклейку с тарелки и избавиться от следов клея

Новая посуда украшает кухню и поднимает настроение. Но часто хозяйки сталкиваются с проблемой очистить тарелку или салатницу от этикетки с маркировкой. Она настолько крепко держится на посуде, что порой ее сложно отодрать даже при помощи ножа.

Но есть несколько простых способов, которые помогут без труда удалить наклейку с посуды и не оставят следов. На портале "Факты" рассказали, что для этого вам понадобятся фен, уксус, спирт или лимон.

Фен

Наклейка держится на посуде при помощи клея, и если его нагреть, то он с легкостью отойдет от тарелки. Для этого выставьте фен на минимальную мощность и направьте струю воздуха на наклейку. Подержите так несколько минут, после чего клей нагреется, и вы сможете удалить этикетку.

Лимон или лимонная кислота

Наверняка вы любите выпить чай с лимоном, а если нет — то попробуйте, это очень вкусно и полезно. К тому же лимонный сок отлично удаляет наклейки с посуды — просто отрежьте кружок лимона и протрите им клей, который остался на посуде от этикетки. Спустя несколько минут при помощи моющего средства попробуйте убрать остатки клея.

Если у вас нет свежего лимона, то подойдет лимонная кислота или любой продукт, в котором она содержится.

Уксус

Уксус, как и лимонная кислота, разъедает клей. Намочите наклейку на посуде уксусом и дайте ему впитаться. После чего аккуратно удалите этикетку с поверхности.

Масло

Подсолнечное, оливковое или любое другое масло также подойдет для удаления наклеек. Смочите ватный диск маслом и протрите им стикер, оставьте на 20-30 минут. После этого снимите наклейку и помойте посуду с моющим средством под проточной водой. Этот способ можно использовать на посуде из стекла, дерева и пластика.

Спирт или спиртосодержащие вещества

Спирт, ацетон, антисептик или любой другой спиртосодержащий раствор поможет удалить наклейки с керамики и фарфора. Смочите в растворе ватный диск, протрите им наклейку и через несколько минут сможете без труда удалить ее с поверхности.

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