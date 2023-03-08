Будет как новая: лучшие домашние средства, как избавиться от пригоревшего осадка и пятен на дне кастрюли

Вам больше не нужно будет покупать никакую агрессивную химию

Они служат нам каждый день, и помогают нам готовить любые блюда, но сковородки и кастрюли часто становятся "жертвами" засохших пятен и пригоревших отложений, которые очень трудно удалить. Однако это не совсем так, ведь есть несколько натуральных средств, которые решат эту проблему очень быстро.

Удаление осадка и пятен со дна кастрюли обычно требуют использования химикатов. Но некоторые натуральные вещества могут легко помочь вам избавиться от загрязнений, если правильно их применять, пишет santeplus.

Натуральные средства для очистки дна почерневшей кастрюли

Уксус

Уксус хорош как для удаления накипи на кастрюле, так и для предотвращения обесцвечивания посуды. Для того чтобы избавиться от грязи, налейте в кастрюлю пол-литра холодной воды, а затем полстакана уксуса. Очень важно соблюдать точный порядок. Затем варите эту смесь полчаса на медленном огне. Затем тщательно промойте сковороду и вытрите ее насухо.

Соль и картофель

Этот неожиданный дуэт отлично работает, когда нужно избавиться от пятен со дна кастрюли. Сначала нужно обдать грязную поверхность посуды кипятком. Затем хорошенько протрите ее и щедро посыпьте солью. Используя половинку сырого картофеля (свеженарезанного), круговыми движениями вотрите загрязнения. Затем дайте средству подействовать на дно кастрюли в течение 15 минут. По истечении этого времени смойте все чистой водой.

Лимонный сок

Лимонный сок также отлично подходит для удаления пригоревшего осадка. Разрежьте лимон пополам и используйте его мякоть, чтобы вытереть грязь в течение нескольких минут. После хорошо отожмите лимон и смочите получившимся соком губку, чтобы протереть всю поверхность посуды. Последний шаг — очистите ее смесью воды и жидкости для мытья посуды.

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