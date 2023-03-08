Деревянные лопатки станут как новые: простые и дешевые способы очистки

Деревянные лопатки и ложки — стильные и экологичные приборы для кухни

Деревянные ложки и лопатки часто используются на кухне. Кроме того, что они имеют эстетичный вид, их можно использовать для любого типа посуды. Но эти приборы могут нести в себе опасность. Дерево впитывает в себя загрязнение и на нем легко размножаются бактерии.

Деревянную утварь нужно тщательно мыть после каждого использования. Но при этом не стоит применять моющие средства. Очистить и продезинфицировать деревянные кухонные предметы можно очень просто с помощью недорогих средств, которые есть в каждом доме. Существует несколько способов.

Способ №1

С помощью кухонной губки натрите прибор крупной каменной солью и оставьте на 5 минут. После этого смойте соль под проточной водой.

Способ №2

5 ст.л. соды растворите в стакане кипятка. Опустите ложку или лопатку в раствор на 10 минут. Затем протрите прибор губкой и промойте водой.

Способ №3

Темные пятна на деревянных инструментах протрите ватным диском, смоченным перекисью водорода. Оставьте на 10 минут, а затем ополосните водой.

Способ №4

Наждачная бумага с мелкой зернистостью также поможет избавиться т темных пятен на деревянных ложках и лопатках. Еще она снимает нагар и следы жира.

Избавиться от неприятного запаха на деревянных ложках и лопатках поможет уксус и сок лимона.

Способ с уксусом

Налейте в кастрюлю 2 стакана горячей воды и 2 стакана белого уксуса

Доведите раствор до кипения.

Замочите деревянные лопатки и ложки в воде с уксусом на 5 минут.

Остудите предметы, промойте пресной водой и высушите.

Способ с лимоном

Лимонный сок еще и поможет убить бактерии на деревянных ложках. Просто протрите прибор лимоном, либо добавьте сок лимона в горячую воду во время мытья посуды.

Со временем на деревянных лопатках могут появиться трещины. Чтобы решить эту проблему и продлить срок службы ваших ложек, рекомендуется после тщательной очистки покрыть их маслом.

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