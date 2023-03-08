Распылите эту смесь на подоконник и плесень исчезнет навсегда: способ, который 100% работает
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Избавиться от плесени вокруг окон можно без химии
Плесень вокруг окон – распространенная проблема. Это не только некрасиво, но и может нанести вред вашему здоровью и здоровью вашей семьи. Плесень может появляться на окне, на рамах и подоконниках. Гриб любит холодные, плохо проветриваемые и влажные места, и это хорошо известно. Однако есть действенный способ избавиться, как от плесени избавиться.
Причиной его развития в этих помещениях является в большинстве случаев неправильно установленная теплоизоляция, сырые стены или неправильно установленные окна, пишет santeplus. К счастью, одна простая смесь с уксусом поможет избавиться от этой проблемы.
Как избавиться от плесени на окнах и подоконниках с помощью уксуса
- Защитите себя перед работой: наденьте маску, очки и перчатки.
- Затем вытрите подоконник и окно бумажным полотенцем.
- Налейте чашку уксуса в пульверизатор и опрыскайте места, где появилась плесень.
- Оставьте на час, а затем потрите все щеткой.
- После протрите подоконник бумажными полотенцами. Готово.
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