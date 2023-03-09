Как избавиться от неприятного запаха в обуви: неожиданный способ

Проблема с неприятным запахом устраняется очень быстро и просто

Случается так, что любимая обувь начинает источать запах пота. Это неприятная ситуация, но исправить ее можно с помощью подручных средств. При этом стирать обувь не придется.

Избавиться от неприятного запаха в обуви можно с помощью наполнителя для кошачьего лотка, пишет germania.one.

Это необычный метод избавления от "амбре", но очень эффективный. К тому же он помогает избавиться от излишней влаги в обуви.

Насыпьте неиспользованный наполнитель для кошачьего туалета в тканевый мешочек или носки и поместите в обувь. Через 24 часа достаньте мешочки из обуви. Неприятный запах должен исчезнуть.

Похожими свойствами обладают сода и пекарский порошок. Они также убирают неприятный запах, впитывая излишнюю влагу. Достаточно насыпать в обувь 1 ст.л. соды или пекарского порошка, а спустя сутки вытряхнуть содержимое.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от неприятного запаха в кроссовках без стирки.