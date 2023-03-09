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Кроссовки будут белыми, как будто только с магазина: хитрость, которая 100% работает

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как отбелить грязные кроссовки - лайфхак Новость обновлена 09 марта 2023, 10:40
Как отбелить грязные кроссовки - лайфхак. Фото gettyimages

Чрезвычайно эффективный совет по чистке белых кроссовок

Белые кроссовки — это must have в гардеробе каждой девушки. Эта универсальная обувь подходит, как под джинсы, так и под платья и юбки. Однако есть одна маленькая проблема — они очень быстро загрязняются, и очень сложно отстирываются. Если конечно не знать хитрости, как отбелить грязные белые кроссовки.

Самое простое и при этом очень эффективное средство — это зубная паста, пишет santeplus. Главное для этой процедуры выбрать абсолютно белую пасту, если хотите получить идеальный результат.

Благодаря своим абразивным, антимикробным веществам и отбеливающим свойствам зубная паста является незаменимым средством для удаления сложных пятен и восстановления их белизны на кроссовках.

Как отбелить грязные кроссовки зубной пастой

Что нужно делать:

  1. Начните с увлажнения белых кроссовок.
  2. Возьмите зубную щетку и добавьте каплю зубной пасты,
  3. Потрите пятна или участки, которые пожелтели.
  4. Дайте обуви отдохнуть минут десять и удалите излишки тряпкой или куском ткани.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отстирать грязные белые носки. Есть один забытый метод, который решит эту проблему легко и за копейки.

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#Кроссовки #Лайфхак