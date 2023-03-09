Кроссовки будут белыми, как будто только с магазина: хитрость, которая 100% работает
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Чрезвычайно эффективный совет по чистке белых кроссовок
Белые кроссовки — это must have в гардеробе каждой девушки. Эта универсальная обувь подходит, как под джинсы, так и под платья и юбки. Однако есть одна маленькая проблема — они очень быстро загрязняются, и очень сложно отстирываются. Если конечно не знать хитрости, как отбелить грязные белые кроссовки.
Самое простое и при этом очень эффективное средство — это зубная паста, пишет santeplus. Главное для этой процедуры выбрать абсолютно белую пасту, если хотите получить идеальный результат.
Благодаря своим абразивным, антимикробным веществам и отбеливающим свойствам зубная паста является незаменимым средством для удаления сложных пятен и восстановления их белизны на кроссовках.
Как отбелить грязные кроссовки зубной пастой
Что нужно делать:
- Начните с увлажнения белых кроссовок.
- Возьмите зубную щетку и добавьте каплю зубной пасты,
- Потрите пятна или участки, которые пожелтели.
- Дайте обуви отдохнуть минут десять и удалите излишки тряпкой или куском ткани.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отстирать грязные белые носки. Есть один забытый метод, который решит эту проблему легко и за копейки.