С чем постирать полотенца, чтобы они снова стали мягкими: так делают в отелях
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На помощь при стирке полотенец придет один подручный продукт
Пушистые полотенца после многоразовых стирок могут становиться жесткими и даже колючими. Однако один действенный трюк вернет изделиям мягкость, и они будут такими, словно вы только что принесли их из магазина.
Секрет лайфхака в том, чтобы добавить в цикл полоскания обычный укус. Как пишет express, такой способ давно взяли на вооружение многие отели, чтобы их полотенца были шелковистыми.
Часто люди используют кондиционер для белья, когда стирают полотенца в стиральной машине. На самом деле подобные средства наоборот могут сделать вещи жесткими, если вы будете вливать много кондиционера и делать это при каждой стирке. Грубо говоря, на полотенце может образоваться такая себе корочка из-за скопление продукта на волокнах ткани.
Чтобы вернуть мягкость жестким полотенцам, попробуйте воспользоваться простым лайфхаком. Вам всего лишь нужно добавить чашку уксуса к последнему полосканию при стирке, и это удалит все остатки кондиционера.
Отели также используют уксус, чтобы их полотенца оставались пушистыми. Только помните, что не нужно постоянно добавлять уксус при стирке полотенец, а только тогда, когда изделия стали жесткими.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как отстирать кухонные полотенца. Доступный трюк позволит удалить с них все микробы и бактерии.