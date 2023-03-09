С чем постирать полотенца, чтобы они снова стали мягкими: так делают в отелях

На помощь при стирке полотенец придет один подручный продукт

Пушистые полотенца после многоразовых стирок могут становиться жесткими и даже колючими. Однако один действенный трюк вернет изделиям мягкость, и они будут такими, словно вы только что принесли их из магазина.

Секрет лайфхака в том, чтобы добавить в цикл полоскания обычный укус. Как пишет express, такой способ давно взяли на вооружение многие отели, чтобы их полотенца были шелковистыми.

Часто люди используют кондиционер для белья, когда стирают полотенца в стиральной машине. На самом деле подобные средства наоборот могут сделать вещи жесткими, если вы будете вливать много кондиционера и делать это при каждой стирке. Грубо говоря, на полотенце может образоваться такая себе корочка из-за скопление продукта на волокнах ткани.

Чтобы вернуть мягкость жестким полотенцам, попробуйте воспользоваться простым лайфхаком. Вам всего лишь нужно добавить чашку уксуса к последнему полосканию при стирке, и это удалит все остатки кондиционера.

Отели также используют уксус, чтобы их полотенца оставались пушистыми. Только помните, что не нужно постоянно добавлять уксус при стирке полотенец, а только тогда, когда изделия стали жесткими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отстирать кухонные полотенца. Доступный трюк позволит удалить с них все микробы и бактерии.