Как почистить очень грязную ванную: гениальный трюк, чтобы душевая кабина сияла чистотой

Зачем возиться с агрессивной химией для очистки душа, если есть натуральные альтернативы

Чистка душевой кабины – не всегда простое занятие, ведь вывести мыльные и известковые пятна, скапливающиеся в разных местах, непросто. Действительно, для эффективной борьбы с грязью некоторые мощные моющие средства могут облегчить вашу работу. Но они, как правило, дорогие и экологически небезопасные. Почему бы не заменить их подручными средствами?

Существуют различные натуральные решения, которые одновременно безопасны и эффективны, чтобы сделать вашу душевую кабину сияющей, пишет santeplus. Все, что нужно — это перед уборкой в ванной заглянуть на кухню.

Как очистить грязную душевую кабину

Пищевая сода — эффективное оружие против грязи в ванной

Капли воды всегда остаются на стенках душа после купания, и после высыхания они образовывают известковые отложения, которые очень трудно удалить. Для решения этой проблемы незаменима пищевая сода. Этот белый порошок идеально подходит для удаления грязи без особых усилий. Процедура очень проста: смешайте соду с небольшим количеством воды, чтобы получить густую пасту. Используя чистую губку, распределите ее по грязным участкам, а после смойте водой.

Лимонная кислота

Благодаря своим отбеливающим и дезинфицирующим свойствам лимонная кислота также дает очень надежный результат. Просто налейте в пульверизатор стакан теплой воды и добавьте в нее две столовые ложки лимонной кислоты. Тщательно перемешайте и распылите раствор на загрязненные участки. Подождите несколько минут, а после протрите сухой тряпкой.

Уксус — враг известкового налета

Для удаления известкового налета и пятен на душевой кабине надежным союзником остается уксус. Вам просто нужно смешать его с водой в пропорции 1:1. После смочить чистую губку в этом растворе и протереть всю стеклянную поверхность внутри душевой кабины. А затем ополоснуть стекло водой.

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