Секретный трюк для длительного хранения яиц: так они будут оставаться свежими месяцами

Проверенный способ, которому можно доверять

Яйца – один из продуктов длительного хранения. В холодильнике — в коробке или в отдельном закрытом отделении — они спокойно хранятся около трех недель. Однако этот термин можно увеличить в несколько раз, если знать об одном хитром трюке, которым часто пользуются кулинары.

Секретным лайфхаком делится BBC Good Food. Этот метод позволит продлить срок годности яиц до 3 месяцев. Главное — четко следовать указанным ниже правилам.

Как хранить яйца свежими по нескольку месяцев

Первое, о чем следует знать: если вы отделили желтки от белков, то их срок годности сразу сокращается. Белки в закрытом контейнере могут простоять в холодильнике до 3 недель, тогда как желтки — максимум 3 дня.

А чтобы хранить яйца по нескольку месяцев, их нужно заморозить. Однако сначала надо все же разделить желток и белок. Залейте компоненты в плотно закрывающийся контейнер и поставьте в морозильную камеру. Не забудьте подписать тару, указав дату замораживания.

Раньше мы рассказывали, как узнать, свежее ли яйцо, не разбивая его. Предлагаем вам самый простой способ со 100%-м результатом.