С чем постирать черные вещи, чтобы убрать белый налет: простой лайфхак

Черные вещи могут поблекнуть, но это легко исправить

После нескольких стирок может потерять цвет не только белая одежда. На черных вещах иногда появляется налет или же попросту цвет становится блеклым. Один подручный продукт решит эту проблему.

С помощью действенного лайфхака вещи черного цвета снова станут красивыми и яркими, пишет издание express. Ключевой ингредиент легко найдется на кухне: речь идет об обычном уксусе.

Уксус часто используют как альтернативу кондиционеру для белья или средства, которое размягчает ткань полотенец. Однако он также пригодится для восстановления черной одежды после стирки.

Вы могли заметить, что черная одежда становится немного серой, и многие думают, что это происходит из-за того, что она теряет цвет. На самом же деле причина в другом: скопление моющего средства. Люди могут использовать слишком много порошка, и тогда он остается в волокнах ткани.

Итак, чтобы избавиться от моющего средства, замочите вещь в миске с теплой водой и несколькими каплями уксуса. Вы увидите, что черный цвет вернется.

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