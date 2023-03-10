Эффективна не только сода: простейший способ, как удалить накипь с унитаза лимоном

Это средство одновременно отмоет унитаз от грязи и удалить все неприятные запахи

Уборка туалетов — это очень утомительный процесс, и еще более "болезненный", когда от унитаза исходят неприятные запахи в дополнение ко всему, они еще и покрыты раздражающими слоями известкового налета, накипи и других загрязнений. Тем не менее есть много трюков, которые помогут решить эту проблему и ваш туалет снова будет сиять.

Одним из самых эффективных натуральных средств для очистки туалетов является пищевая сода, однако справиться можно и без ее помощи, пишет santeplus. Существуют и другие экологические варианты очистки ванной комнаты — к примеру это можно сделать с помощью лимона.

Как отмыть унитаз от накипи без соды

Для этого вам понадобятся следующие ингредиенты:

Сок лимона

¼ стакана яблочного уксуса

Что делать:

Смешайте яблочный сок с лимонным соком в миске. После вылейте всю смесь в унитаз, чтобы средство покрыло всю поверхность. Потрите стены и скрытые области щеткой и оставьте раствор "поработать" на 15-20 минут, прежде чем смыть все чистой водой.

Простая процедура, но она эффективно удаляет накипь и другие загрязнения в туалете.

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