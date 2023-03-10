Вернуть шторам белоснежный вид можно с помощью двух простых ингредиентов

Этим же способом можно постирать любые белые вещи

Со временем белые занавески теряют свой белоснежный вид и желтеют. К сожалению, с любыми белыми вещами подобные неприятности случается очень часто. Тот же белый тюль, что просто висит на карнизе, становится серым и больше не радует глаз.

Теперь секрет белоснежных занавесок раскрыт! Нужны только два простых и бюджетных ингредиентов, благодаря которым вещи снова станут белыми. Как пишет cpykami, в машинке к стиральному порошку нужно добавить аспирин и разрыхлитель.

Как вернуть белизну занавескам

Положите к занавеске в стиральную машину 1 таблетку аспирина, а в отсек для порошка насыпьте 1 пакетик разрыхлителя. Добавьте обычный порошок и включите стандартную стирку не менее 40 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как почистить шторы. Благодаря этому способу их не нужно снимать с карниза и стирать.