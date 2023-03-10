Самый простой способ помыть окна: нужны только две салфетки и моющее средство

Легкий способ заставить окна засиять

Пришла весна, а значит, пора приводить окна в порядок. Поскольку на улице уже плюсовая температура, делать это можно хоть прямо сейчас, но обычно мытьем окон занимаются в апреле (чаще всего — в канун Пасхи, которая в этом году будет отмечаться именно в апреле). Еще один вариант — сначала дождаться первого весеннего ливня, который смоет всю грязь, накопленную на стекле в течение осени и зимы.

Обычно процедура мойки окон занимает немало времени и требует больших усилий. Однако существуют лайфхаки, значительно облегчающие выполнение этой важной задачи. Одним из таких способов делится glavred.

Как легко и быстро помыть окна – самый простой способ.

Этот способ достаточно удобен и занимает считанные минуты. Все, что вам нужно, это две салфетки из микрофибры и средство для мытья окон.

Что нужно сделать: одну из салфеток смачивают в воде, чтобы ею снять верхний слой грязи, а второй надо будет вытереть стекло насухо вместе с моющим средством. Этого вполне достаточно, чтобы окна блестели чистотой.

Заметим, что при мытье окон лучше начинать процесс изнутри — тогда внешние загрязнения будут видны гораздо лучше. А легко отмыть стекло со стороны улицы помогут специальные губки на длинной ручке.

Чем нельзя мыть окна

Чтобы случайно не испортить окна, важно не использовать некоторые агрессивные средства. Не подходят для отмывания стекла:

сода

спирт

растворители

средства с абразивами

средства с бензином и кислотой

Раньше мы рассказывали, как легко и без лишней мороки отмыть зеркала в доме. С этим помогут три крутых лайфхака — они сэкономят и время, и силы, и ваши деньги.