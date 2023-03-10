Могут ли заменить порошок шампунь и жидкое мыло: ответ, который интересует многих

Также раскроем секрет, можно ли стирать вещи вообще без порошка — с одним только кондиционером

Стирка вещей – одно из многих рутинных дел по дому. Обычно, если речь идет о машинной стирке, этот процесс не занимает много времени и не требует дополнительных усилий. Особенно, если вы знаете, какими функциями стиралки пользоваться, а от которых нет никакой пользы.

Однако случается, что стиральный порошок внезапно кончился, а забросить вещи в стирку нужно немедленно. В такие моменты многие начинают перебирать в голове разные варианты, чем можно попытаться заменить это средство. Первым на ум приходит обычный порошок для ручной стирки, а еще — гель для мытья посуды, жидкое мыло для рук и шампунь. Но действительно ли они справятся с нетипичной задачей? И самое главное — как на это будет реагировать сама стиралка? Ответы знает unian.

Можно ли вместо порошка использовать мыло или шампунь?

Делать этого не стоит. И на это есть сразу несколько причин:

Состав этих средств не такой, как у порошка. Вещи могут банально не постираться. В составе жидкого мыла и шампуня могут быть вещества, которые испортят ваши вещи. Из-за того, что эти средства сильно пенятся, они могут поломать вашу стиральную машинку.

Можно ли стирать вещи без порошка – только с кондиционером?

Это еще один популярный вопрос, ответ на который столь же однозначен: нет. Во-первых, его можно использовать не со всеми типами тканей. А, во-вторых, кондиционер и порошок имеют совершенно разные задачи, и от загрязнений он вещи вообще не избавит. Единственное, с чем действительно поможет стирка без порошка — с добавлением одного лишь кондиционера, это задача освежить чистые полотенца, которые немного "задохнулись" в шкафу.

Раньше мы рассказывали, зачем опытные хозяйки добавляют черный перец во время стирки. Особенно удивятся этому лайфхаку любители черной одежды.