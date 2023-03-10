Как прогнать пауков из дома с помощью прекрасного цветка: какого растения они боятся, как огня

Наиболее экологичный метод избавиться от незваных "гостей"

Большинство людей, увидев дома паука, пытаются его убить даже несмотря на то, что народные приметы это делать запрещают. Кто-то, конечно, попытается его поймать и выпустить на улицу, а кто-то просто проигнорирует. Однако если вы боитесь пауков, с последним вариантом все не так просто.

Зато есть один простой способ прогнать пауков из своего дома. И помогут с этим некоторые комнатные растения. Какие именно, рассказывает телеграм-канал "Дача. Сад и огород UA".

Какого растения пауки боятся, как огня

Вместо того чтобы бежать за ядом или специальной ловушкой для пауков, можете разместить у себя дома одно ароматное растение, которое будет отгонять незваных гостей. Оказывается, паукам ужасно не нравится запах цитрусовых и этим можно выгодно воспользоваться. Вы можете посадить у себя дома декоративное цитрусовое дерево, например, Каламондин (другое название – Цитрофортунелла), Кумкват, Лаймкват, Ретикулату (комнатный мандарин) или лимон. Все эти растения обладают приятным ароматом и красиво цветут.

Если помещение небольшое или пауки появляются только в одной комнате, достаточно будет одного деревца. В противном случае придется брать несколько, чтобы их запах был слышен по всему дому.

Еще один способ избавиться от пауков в доме

Неплохим вариантом будет также "украшение" дома шкурками цитрусовых – они тоже имеют специфический аромат, который будет отпугивать пауков. Поможет и более банальный вариант – полироль с запахом цитрусовых, которым просто натирают мебель.

Раньше мы рассказывали, как легко прогнать из дома тараканов и мух. Поможет одно простое, но очень эффективное средство, готовящееся своими руками.