Чем отбить мясо, если дома нет специального молотка: топ-5 вариантов

Самые простые способы сделать все по рецепту – даже если у вас нечем отбить мясо

Для многих блюд мясо перед приготовлением нужно отбивать. Это касается, например, различных блюд с говядиной и бараниной, зразов отбивных и, собственно, отбивных из курятины. Нужно отбивать мясо и на сочный бефстроганов – так блюдо будет вкуснее, а мясо проявит вкус по полной (помните, что в традиционном рецепте не куриное мясо, а говядина).

Но что делать, если у вас дома просто нет специального кухонного молотка для отбивания мяса? Выход есть – его легко можно заменить. Чем именно, рассказывает pixelinform.

Нож. Уложите мясо на разделочную доску и хорошо отбейте его тыльной стороной инструмента. Удары нужно наносить, постоянно меняя угол. Лучше вооружиться как можно большим и максимально тяжелым ножом. Стеклянная бутылка. Это еще один прекрасный вариант, который поможет решить проблему. Главное – не забудьте набрать в нее воды и не переусердствуйте, чтобы она не разбилась. Качалка. Этот инструмент легко заменит специальный молоток. Но бить скалкой нужно не очень сильно, потому что это может превратить сочное мясо в сухой продукт. Сковорода. Тыльной стороной сковородки тоже хорошо отбивать мясо. В этом случае тоже важно не переусердствовать. Чтобы все было гигиенично, оберните дно сковородки пищевой пленкой или обычным пакетом из полиэтилена. Камень. В крайних случаях поможет и он. Главное – выбирать тот, вес которого не превышает 400 г. Камень заворачивают в несколько слоев полиэтилена, прежде чем начать отбивать мясо.

Раньше мы рассказывали, как сделать жесткое мясо курицы мягким и нежным. С этим легко справится специальный соленый маринад. Однако придется немного подождать, пока он подействует.