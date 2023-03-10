Как удалить пятно от кофе с одежды: пять простых способов

Эти простые способы выручат даже на работе или в дороге

Пятно от кофе считается одним из трудно выводимых, не только на посуде, но и на вещах, и затягивать с его удалением не нужно. Если у вас под рукой нет специальных пятновыводителей, то можно избавиться от пятна при помощи подручных средств.

Об этом рассказали на портале Lady. Вам понадобятся средства, который точно есть дома: уксус, хозяйственное мыло, перекись водорода, лимонная кислота и нашатырный спирт.

Уксус

Уксус поможет удалить с одежды сложные пятна, но нужно быть осторожным, ведь он может повредить ткань. Лучше всего взять обычный столовый уксус белого цвета без добавок.

Соедините стиральный порошок с содой, а после погасите смесь уксусом. Получившуюся смесь нанесите на пятно и держите не больше 5 минут. Лучше всего это средство выводит пятна с джинсовой ткани.

Хозяйственное мыло

Обычное хозяйственное мыло способно отмыть практически любое загрязнение, в том числе и пятно от кофе. Вы можете намылить мылом пятно, после чего сполосните в воде несколько раз.

Также можно сделать раствор из хозяйственного мыла, натертого на терке, и кипятка. Залейте мыльную стружку горячей водой и нанесите на место загрязнения, когда раствор станет теплым. Подобный раствор можно использовать для любых тканей.

Перекись водорода

Перекись — это универсальное средство, которое применяют не только вы медицине. Достаточно капнуть несколько капель перекиси и спирта на пятно и удалить излишки салфеткой, если они есть. После дайте впитаться раствору минут 10 и сразу же постирайте вещь.

Но учитывайте особенности ткани — такой раствор может ее повредить и осветлить. Поэтому, лучше всего использовать перекись на светлых вещах или же проверять реакцию на незаметных кусочках ткани.

Лимонная кислота

Лимонную кислоту рекомендуют применять только на цветных вещах. Достаточно смочить пятно лимонным соком или разведенной лимонной кислотой, и оставить на 15 минут. После этого нужно ополоснуть вещь в теплой воде и замочить. Процедуру можно повторять несколько раз, но повышать концентрацию недопустимо, потому что можно повредить вещь.

Нашатырный спирт

Нашатырный спирт нужно смешать с кипятком и хозяйственным мылом в пропорции:

50 мл нашатырного спирта;

350 мл кипятка;

40 г тертого хозяйственного мыла.

Все ингредиенты нужно хорошо перемешать в только закипевшей воде, чтобы они растворились. Дождитесь, пока смесь остынет и нанесите на пятно ватным диском или кисточкой.

Если с первого раза не удалось добиться желаемого эффекта, можно повторить несколько раз. Нашатырный спирт имеет смысл использовать для шерстяных тканей или синтетики.

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