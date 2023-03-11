Пакет в стиральной машине делает чудеса: лайфхак, который стоит попробовать

Маленькая хитрость поможет сэкономить порошок и хорошо выстирать вещи

На первый взгляд совет положить полиэтиленовый пакетик в стиральную машину вместе с вещами может показаться странным, как и совет насыпать в барабан перед стиркой черный перец. Но на самом деле этот лайфхак поможет сделать вещи чище и даже сэкономить стиральный порошок.

Польза для стиральной машины

Часто случается так, что стиральная машина не может слить воду. Это бывает, если слив забивается ворсом, волосами или шерстью домашних животных. Если класть пакет в барабан, то весь мусор во время стирки будет собираться именно в нем.

Экономия

А еще хитрость с пакетом поможет экономить порошок. Во время кручения барабана он будет хорошо размешивать моющее средство и оно идеально растворится. Пакет снизит потребление порошка и улучшит качество стирки.

Вещи будут чище

Во-первых, хорошо растворенное моющее средство не сможет оставить следов на вещах. Во-вторых, кулек в барабане как магнит притянет к себе весь мусор — волосы, ворс, шерсть.

Обратите внимание!

Пакетик должен быть без надписей и рисунка. В идеале — бесцветный.

Температура воды для стирки с пакетом должна быть не выше 40 градусов. В ином случае пакет может расплавиться.

Нужно брать пакет-майку. Маленький тонкий кулек не сможет выполнить свою функцию. К тому же его может засосать в слив.

Раньше "Телеграф" рассказывал, какой режим стирки самый экономный.