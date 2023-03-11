Зачем "брить" замшевую обувь: малоизвестная хитрость

Маленькие хитрости помогут вернуть великолепный вид замшевой обуви

Замшевая обувь выглядит стильно и практически никогда не выходит из моды. Но многие отказывают себе в этой красоте, так как думают, что такая обувь требует особого ухода. На самом же деле вернуть свежий вид замшевым ботинкам или туфлям достаточно просто.

Прежде всего нужно запомнить, что обувь и вещи из замши нельзя мыть водой. Об этом в своей инструкции пишет блогер Джилл Нистул. По ее словам, вода придает замши "испачканный" вид.

Как легко почистить замшевую обувь

Пройдитесь по обуви щеткой для замши

Слегка почистите загрязненные участки щеткой, двигаясь в одном направлении. Это поможет удалить поверхностный слой грязи с волокон.

Повторите процедуру, прилагая большую силу, чтобы добраться до въевшейся грязи.

Избавьтесь от пятен

От незначительных пятен и пыли на замшевой обуви можно избавиться с помощью щеточки или специального ластика для замши.

А вот пятна посерьезнее можно удалить с помощью уксуса или медицинского спирта. Смочите ткань уксусом или спиртом и круговыми движениями протрите пятно на обуви и дайте ему высохнуть. Когда ткань высохнет, распушите ее щеткой и стряхните отслоившуюся грязь. Если пятно не исчезло с одного раза, повторите процедуру еще пару раз.

Пройдитесь по поверхности обуви бритвой

Замшевая ткань через некоторое время носки может выглядеть жесткой. Это легко исправить с помощью старого бритвенного станка. Аккуратно пройдитесь по поверхности обуви станком. Смахните собранные бритвой волокнистые кусочки с помощью щетки.

Распушите замшу

После вышеперечисленных процедур замша может показаться тусклой. Протрите замшу белой тканью, смоченной уксусом или спиртом. Дайте полностью высохнуть. После высыхания распушите ткань в последний раз щеткой.

Нанесите защитный спрей для замши

Этот дополнительный шаг не только сохранит вашу замшу в чистоте дольше, но и облегчит ее чистку в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что избавится от неприятного запаха из обуви можно с помощью наполнителя для кошачьего туалета.