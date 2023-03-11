Настоящий творог или дешевая "пальма": как отличить натуральный продукт

Один простой трюк поможет узнать правду

На рынке сейчас полно подделок. Фальсифицируют чуть ли не все продукты питания и прежде всего сыр, ведь он довольно дорогой и очень популярный продукт. Мы уже рассказывали, как отличить натуральный сыр от подделки, теперь же расскажем, как не купить "пальму" вместо кисломолочного (имеется в виду продукт с растительным маслом).

Проверить сыр на натуральность на самом деле очень просто. Это делается в считанные минуты, передает Ukr.Media.

Как проверить творог

Вам понадобится немного кипятка и миска. В любой удобный сосуд (лучше – глубокую миску) наливаем 1-1,5 стакана кипятка. Тогда отламываем небольшой кусочек творожной массы (приблизительно чайную ложку) и помещаем ее в кипяток. Наблюдаем за продуктом примерно 2-3 мин. Результаты:

если сыр так и остался цельным комом, а вода при этом лишь немного замутилась от сыворотки, то это натуральный сыр;

если же он рассыпался на мелкие комки, а на поверхности воды при этом образовалась пленка или явные масляные пятна, то выводы неутешительны – перед вами подделка.

Раньше мы рассказывали, как выбрать действительно качественный чай. С этим вам помогут отметки на упаковке, на которые обычно никто не обращает внимания. И зря.