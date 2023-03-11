Не останется ни одного микроба: как идеально очистить кухонную доску

Отмываем кухонные принадлежности от пятен и лишаем их запаха

Как очистить пригоревшую сковороду или оттереть духовку от стойких пятен, мы уже знаем. А вот что же делать с дощечками, на которых остаются пятна или запахи, например, после чистки рыбы?

Для этого не нужны какие-нибудь дорогие средства. Все, что нужно, уже дома. Советы мы можем подсмотреть у фуд-блоггера Натальи Мазурик в телеграмме.

Как убрать запах у дощечек

Способы:

1. Натираем лимоном или апельсином. Немного ждем и смываем.

2. Смешиваем 1 ст. л. соды + 1 ч. л. воды. Наносим раствор на дощечку, ждем, пока высохнет и смываем.

3. Натираем яблоко и наносим на дощечку на 10 минут. Но не больше – на нем могут остаться пятна.

Как убрать бактерии с дощечки

1. Наносим уксус 6%, затем перекись водорода 3% на 15 минут и смываем.

2. Наносим хлоргексидин на 10 минут, смываем.

3. Насыпаем на дощечку слоем соль. Сверху втираем лимон, чтобы соль впиталась. Смываем.

Еще один важный лайфхак

Кухонную дощечку нельзя вытирать кухонным полотенцем, ведь на нем собираются бактерии. Трещинки и зазубринки дощечки – хорошее место для их развития. А потому для вытирания дощечки лучше подходит бумажное полотенце.

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