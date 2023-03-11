Без ножниц и ножа: как оторвать скотч, чтобы получился ровный край (видео)
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Решение проблемы проще, чем многие считают
Наверное у каждого человека случалась ситуация, когда надо ровно отрезать конец скотча, но под рукой не оказывается ничего, чем это можно сделать.
Однако даже в такой ситуации выход есть и достаточно воспользоваться простым лайфхаком, которым поделился пользователь Tik-tok под никнеймом Think Global.
Конечно можно попытаться помочь себе зубами или проткнуть скотч чем-то острым, но при этом линия отрыва ровной вряд ли получится.
Впрочем, это вам вряд ли понадобится, поскольку, чтобы получить ровный край, достаточно проделать следующие шаги:
- приклейте конец скотча к какой-нибудь устойчивой поверхности;
- отмотайте полоску нужной длины;
- в нужном месте сложите скотч клейкой стороной внутрь, чтобы она склеилась сама с собой;
- резко дерните рулон на себя.
В итоге у вас должен получиться аккуратный разрыв в нужном месте
@think.global #duct #tape #easy #break #lifehack ♬ original sound - Think globally
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как за пару секунд найти край скотча даже в том случае, если его невозможно нащупать.
Кроме того, мы писали о том, как избавиться от следов скотча со стеклянных и пластиковых поверхностей.