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Как сохранить яйца свежими без холодильника: интересные способы

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Важно знать правила хранения скоропортящихся продуктов
Важно знать правила хранения скоропортящихся продуктов. Фото pexels.com

Как хранить яйца, если нет холодильника

В военное время при частых отключениях света возникает проблема — как подольше сохранить продукты свежими без холодильника. Как известно, яйца — скоропортящийся продукт. Хотя в замороженном виде они могут храниться и месяцами. Но что делать, если холода не станет?

Оказывается есть несколько вариантов, которые помогут длительное время хранить яйца свежими и без холода, делится Agrostory.

Вариант №1. Бумага

Каждое яйцо плотно оберните в тонкую бумагу. Подойдут старые газеты, тетрадные листы, туалетная бумага. Уложите яйца в емкость с крышкой и уберите в прохладное место.

Вариант №2. Соль

Несколькими слоями заройте в поваренную соль так, чтобы яйца не соприкасались. И храните в сухом прохладном месте.

Или же залейте яйца солевым раствором из расчета 1 ст.л. соли на литр воды.

Вариант №3 Опилки и зерно

На дно емкости (ящика, корзины) насыпьте опилки или чистое зерно. Выложите яйца острыми концами вниз. Они не должны касаться друг друга. Засыпьте яйца опилками/зерном. Храните их в хорошо проветриваемом помещении.

Вариант №4 Сироп

В кастрюлю насыпьте сахар и добавьте воду в соотношении 1:2. Доведите до кипения. Каждое яйцо опустите в полученный раствор на 5 минут, после чего тщательно вытрите бумажным полотенцем. На яйцах должна образоваться сахарная пленка. После этого их можно хранить в ящике с опилками или зерном.

Вариант №5 Известь

Лучше всего яйца сохраняются в известковом растворе. В 5 литрах кипяченой охлажденной воды растворить 1 кг свежей гашеной извести. Смесь тщательно перемешать и после отстоя процедить. Яйца сложить в стеклянную или глиняную тару и залить раствором извести. Для этого варианта подходят только очень свежие яйца. После образования пленки на известковом растворе емкость нужно плотно закрыть крышкой и запечатать парафином или воском. При температуре 10-12 градусов яйца в растворе извести могут храниться около полугода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как легко определить свежесть яйца, не разбивая его.

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