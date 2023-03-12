Как сохранить яйца свежими без холодильника: интересные способы
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Как хранить яйца, если нет холодильника
В военное время при частых отключениях света возникает проблема — как подольше сохранить продукты свежими без холодильника. Как известно, яйца — скоропортящийся продукт. Хотя в замороженном виде они могут храниться и месяцами. Но что делать, если холода не станет?
Оказывается есть несколько вариантов, которые помогут длительное время хранить яйца свежими и без холода, делится Agrostory.
Вариант №1. Бумага
Каждое яйцо плотно оберните в тонкую бумагу. Подойдут старые газеты, тетрадные листы, туалетная бумага. Уложите яйца в емкость с крышкой и уберите в прохладное место.
Вариант №2. Соль
Несколькими слоями заройте в поваренную соль так, чтобы яйца не соприкасались. И храните в сухом прохладном месте.
Или же залейте яйца солевым раствором из расчета 1 ст.л. соли на литр воды.
Вариант №3 Опилки и зерно
На дно емкости (ящика, корзины) насыпьте опилки или чистое зерно. Выложите яйца острыми концами вниз. Они не должны касаться друг друга. Засыпьте яйца опилками/зерном. Храните их в хорошо проветриваемом помещении.
Вариант №4 Сироп
В кастрюлю насыпьте сахар и добавьте воду в соотношении 1:2. Доведите до кипения. Каждое яйцо опустите в полученный раствор на 5 минут, после чего тщательно вытрите бумажным полотенцем. На яйцах должна образоваться сахарная пленка. После этого их можно хранить в ящике с опилками или зерном.
Вариант №5 Известь
Лучше всего яйца сохраняются в известковом растворе. В 5 литрах кипяченой охлажденной воды растворить 1 кг свежей гашеной извести. Смесь тщательно перемешать и после отстоя процедить. Яйца сложить в стеклянную или глиняную тару и залить раствором извести. Для этого варианта подходят только очень свежие яйца. После образования пленки на известковом растворе емкость нужно плотно закрыть крышкой и запечатать парафином или воском. При температуре 10-12 градусов яйца в растворе извести могут храниться около полугода.
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