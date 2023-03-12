Всего одна таблетка, а сколько пользы! Как легко избавиться от пятен на ковре и мягкой мебели

Обеспечить себе чистоту и свежесть очень просто

От пятен на ковре, а также на диване или кресле не защищен никто. Вывести их бывает сложно даже используя в своем арсенале дорогую бытовую химию и самые лучшие щетки. Однако выход есть!

Для того чтобы эффективно убрать пятна на ковре и мягкой мебели, понадобится всего одна таблетка для посудомоечной машинки. Её хватит, чтобы навести идеальный порядок дома, пишет cpykami.

Как убрать пятно на ковре и мягкой мебели

Заливаем таблетку горячей водой и ждем полного растворения. Надеваем перчатки для работы. Смачиваем тряпку в растворе и ею оборачиваем любую крышку, как показано на картинке ниже. Таким образом начинаем чистить поверхность. С помощью крышки ворс будет приподниматься и идеально прочищаться.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как убрать неприятный запах с ковра. Простой лайфхак со старым элементов интерьера, пропитанный не только пылью, но и специфическими запахами.

Также мы писали, как сделать домашний раствор, который удалит пыль с любых поверхностей в доме и предотвратит ее появление.