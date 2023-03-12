Мыши боятся этого запаха: какое натуральное средство отпугнет грызунов от дома

Справиться с проблемой иногда можно без химикатов

Мыши могут быть проблемой в любое время года, поскольку проникают в дома в поисках еды и убежища. Устранить эту неприятность можно без лишних трат и использования химикатов с помощью особого запаха.

Есть гуманный и действенный способ, который поможет избавиться от мышей в доме, пишет издание Express. Как оказалось, мышам очень не нравится мята перечная, а ее запаха они боятся.

Мяту можно использовать в доме для отпугивания мышей по-разному. Например, вы найдете ингредиент в чайных пакетиках или же можете воспользоваться непосредственно мятным маслом. Есть три разных способа использовать эфирные масла для отпугивания мышей: распылить их, разбрызгать напрямую или замочить ватные тампоны.

Так, чтобы избавиться от нежелательных грызунов, вскипятите мятный чай. Как только чай закипит, разложите использованные чайные пакетики по всему дому. Будьте щедры в местах, где, как вы думаете, могут быть эти нежелательные посетители. Всего за два-три дня дом должен быть не только свободен от мышей, но и приятно пахнуть.

Для тех, кто предпочитает не заниматься приготовлением чая, масло перечной мяты работает так же хорошо. Поскольку мыши в основном полагаются на свое обоняние, прямой запах мятного чая или мятного масла сразу же отталкивает их. Мыши обычно следуют запаху других мышиных феромонов, поэтому, когда к ним примешивается запах перечной мяты, они сбиваются с толку.

Если необходимо обработать большую площадь, просто разбавьте масло небольшим количеством воды и распылите на указанную область. Это лучший маршрут для тех, кто не уверен, откуда лезут в дом мыши.

Хотя масло перечной мяты является эффективным сдерживающим средством, оно не является долгосрочным решением. Таким образом, домохозяйствам необходимо повторно наносить масло каждые несколько дней. Кроме того, будьте особенно осторожны, чтобы не оставлять ватные шарики слишком долго. Как только запах исчезнет, эти маленькие посетители могут утащить их, чтобы обустроить свои гнезда.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться в доме от мошек и тараканов. Есть один действующий лайфхак, который их отпугнет.