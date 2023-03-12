Шеф-повар раскрыл секрет приготовления идеальной пиццы: ловкий кулинарный лайфхак

Важно, сколько минут вы продержите выпечку в духовом шкафу

Пицца – любимое блюдо миллионов людей. Удобно, что эту выпечку можно приготовить в домашних условиях. Тесто покупают или готовят своими руками. Чтобы пицца получилась идеальной, важно учесть время ее приготовления в духовке.

О кулинарном лайфхаке рассказал шеф-повар одного из лондонских ресторанов Рене Стргар в комментарии Express. Самое главное, по его словам, продержать тесто правильное количество минут в печи.

Повар рассказывает, как получить пиццу ресторанного качества в домашних условиях. Лучший способ приготовить настоящую неаполитанскую пиццу — поставить духовку на высокую температуру и убедиться, что тесто находится там всего несколько минут.

Так, кулинар рекомендует предварительно разогревать духовку до максимальной температуры (около 250 градусов Цельсия или выше) в течение 45 минут. Ведь неаполитанская пицца выпекается очень быстро при высокой температуре. Этот совет относится как к готовому тесту для пиццы из магазина, так и к тому, что вы замесили самостоятельно.

Итак, нанесите соус на тесто и поместите корж в разогретую духовку на 2-3 минуты. После этого выньте лепешку, добавьте начинку и снова поставьте в духовку еще на 2-3 минуты, пока сыр не расплавится. Шеф-повар отметил, что для получения более румяной пиццы следует помещать тесто ближе к верхней части духовки.

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