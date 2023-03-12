Как помочь авокадо дозреть: хитрость сделает фрукт идеально спелым

Способ, который поможет сделать авокадо очень вкусным

Авокадо содержит множество полезных витаминов и минералов. К тому же этот плод приятный на вкус. Но не всегда удается купить спелый авокадо.

К счастью, существуют приемы, которые помогают дозреть фруктам в домашних условиях. Один из самых популярных способов — дозревать авокадо в бумажном пакете. Но если добавить в пакет еще и муку, спелый фрукт приобретет сливочный насыщенный вкус, пишет Thrillist.

Этот метод не очень быстрый, но эффективный. Положите авокадо в бумажный пакет и засыпьте его мукой так, чтобы полностью покрыть плод. Пакет плотно закройте. Через два дня авокадо станет идеально спелым.

Секрет этого метода в том, что мука помогает концентрировать газообразный этилен, выделяемый авокадо. Кроме того, она собирает остаточную влагу и предохраняет плод от плесени и шероховатостей.

Ранее "Телеграф" делился самым быстрым способом сделать авокадо спелым.