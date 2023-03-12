На плесень не будет намека: какие натуральные средства удалят грибок

Избавиться от плесени в доме помогут подручные компоненты

Плесень часто появляется в помещениях с повышенной влажностью, таких как кухни и ванные комнаты. Основные причины возникновения грибка — отсутствие вентиляции и конденсат на окнах. Тем не менее вы с легкостью удалите плесень без агрессивных химикатов.

Как пишет издание Express, отбеливатель не убивает споры плесени, так что не стоит тереть им тот же герметик или межплиточный шов в ванной комнате. Есть более действенные способы, хотя и полностью натуральные.

Как избавиться от плесени в доме

Что вам понадобится:

Пищевая сода

Уксус (или масло чайного дерева)

Горячая вода

Старая зубная щетка

Ткань

Емкость

Распылитель

Чтобы избавиться от плесени, приготовьте самодельную чистящую пасту в миске, используя одну столовую ложку пищевой соды, одну столовую ложку уксуса и одну столовую ложку горячей воды. Этого количества пасты будет достаточно, чтобы очистить подоконник или герметик вокруг окна или ванны. Используйте те же пропорции, но просто увеличьте дозу для больших площадей.

Возьмите старую зубную щетку и круговыми движениями аккуратно втирайте пасту в затирку или герметик, пораженный плесенью. Затем протрите участок тряпкой.

Уксус также может предотвратить повторное появление плесени. Распылите жидкость на проблемный участок и дайте высохнуть.

Если вам не нравится запах уксуса, вместо него можно использовать масло чайного дерева. Популярное эфирное масло является одновременно противогрибковым и антибактериальным, а также эффективным против плесени.

Используйте чайное дерево в распылителе, смешав от 10 до 20 капель масла со стаканом воды. Затем распылите раствор на пораженные участки. Оставьте на час или около того, после чего почистите старой зубной щеткой и промойте водой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой популярный кухонный продукт отлично предотвращает плесень. Простой лайфхак избавит вас от излишней влаги в доме.