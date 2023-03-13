Выжатый лимон сотворит чудеса с грязной посудой: малоизвестный трюк (видео)

Не спешите отправлять выжатый лимон в мусорное ведро

Лимон — один из самых универсальных фруктов, который постоянно есть почти в каждом доме. Его добавляют в чай, соусы, из него варят варенье. Сок лимона можно использовать даже для чистки обуви. Ведь лимон является отличным натуральным чистящим средством.

Блогер mama_mila в TikTok нашла применение выжатым лимонам. Вместо того чтобы выжать сок и выбросить лимон, она советует положить его в посудомоечную машину.

Половину лимона можно оставить в корзине для столовых приборов, или на верхней полке. Главное сделать это так, чтобы он не упал и не засорил слив. После этого включите посудомойку.

После мытья посуда будет блестеть и приобретет приятный аромат. Результат будет виден невооруженным взглядом. Этот трюк также поможет избавиться от неприятного запаха из посудомойки.

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