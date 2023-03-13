Укр

Опрыскайте унитаз этой смесью и подождите 10 минут: ваш туалет будет как новый

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Чтобы очистить унитаз, не нужны дорогостоящие химикаты Новость обновлена 13 марта 2023, 10:43
Чтобы очистить унитаз, не нужны дорогостоящие химикаты. Фото gettyimages

Легко, быстро, безопасно и бюджетно

Не знаете как избавиться от грязи и следов известкового налета, скапливающихся на унитазе, без агрессивной химии? Вы пришли по адресу — мы знаем решение этой проблемы. Ничего лучше перекиси водорода и пищевой соды не справится с очисткой вашего туалета.

Перекись кислорода — универсальный и нетоксичный продукт, который позволяет идеально очищать, не повреждая поверхности, и гарантирует отличный результат, пишет santeplus. А пищевая сода, благодаря своему абразивному действию, отлично удаляет всю грязь, плесень и следы известняка в ванной.

Как отмыть грязный унитаз

  • Перекисью водорода
  1. В пульверизатор налейте стакан неразбавленной 3% перекиси водорода.
  2. Распылите средство на область, которую вы хотите очистить, и дайте ему "поработать" не менее 10 минут.
  3. После протрите влажной губкой, чтобы удалить грязь и промойте чистой водой!
  • Пищевой содой
  1. Приготовьте пасту, смешав одну столовую ложку перекиси водорода и 4 столовые ложки пищевой соды.
  2. Нанесите раствор на загрязненные участки с помощью губки и оставьте на 30 минут, затем потрите щеткой.
  3. Смойте теплой водой, затем высушите салфеткой из микрофибры.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.

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#Уборка #Унитазы #Туалет #Лайфхак