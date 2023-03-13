Опрыскайте унитаз этой смесью и подождите 10 минут: ваш туалет будет как новый
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Легко, быстро, безопасно и бюджетно
Не знаете как избавиться от грязи и следов известкового налета, скапливающихся на унитазе, без агрессивной химии? Вы пришли по адресу — мы знаем решение этой проблемы. Ничего лучше перекиси водорода и пищевой соды не справится с очисткой вашего туалета.
Перекись кислорода — универсальный и нетоксичный продукт, который позволяет идеально очищать, не повреждая поверхности, и гарантирует отличный результат, пишет santeplus. А пищевая сода, благодаря своему абразивному действию, отлично удаляет всю грязь, плесень и следы известняка в ванной.
Как отмыть грязный унитаз
- Перекисью водорода
- В пульверизатор налейте стакан неразбавленной 3% перекиси водорода.
- Распылите средство на область, которую вы хотите очистить, и дайте ему "поработать" не менее 10 минут.
- После протрите влажной губкой, чтобы удалить грязь и промойте чистой водой!
- Пищевой содой
- Приготовьте пасту, смешав одну столовую ложку перекиси водорода и 4 столовые ложки пищевой соды.
- Нанесите раствор на загрязненные участки с помощью губки и оставьте на 30 минут, затем потрите щеткой.
- Смойте теплой водой, затем высушите салфеткой из микрофибры.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от желтой полоски в унитазе. С этим способом больше не нужно тратиться на химические средства для уборки.