Опрыскайте унитаз этой смесью и подождите 10 минут: ваш туалет будет как новый

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Не знаете как избавиться от грязи и следов известкового налета, скапливающихся на унитазе, без агрессивной химии? Вы пришли по адресу — мы знаем решение этой проблемы. Ничего лучше перекиси водорода и пищевой соды не справится с очисткой вашего туалета.

Перекись кислорода — универсальный и нетоксичный продукт, который позволяет идеально очищать, не повреждая поверхности, и гарантирует отличный результат, пишет santeplus. А пищевая сода, благодаря своему абразивному действию, отлично удаляет всю грязь, плесень и следы известняка в ванной.

Как отмыть грязный унитаз

Перекисью водорода

В пульверизатор налейте стакан неразбавленной 3% перекиси водорода. Распылите средство на область, которую вы хотите очистить, и дайте ему "поработать" не менее 10 минут. После протрите влажной губкой, чтобы удалить грязь и промойте чистой водой!

Пищевой содой

Приготовьте пасту, смешав одну столовую ложку перекиси водорода и 4 столовые ложки пищевой соды. Нанесите раствор на загрязненные участки с помощью губки и оставьте на 30 минут, затем потрите щеткой. Смойте теплой водой, затем высушите салфеткой из микрофибры.

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