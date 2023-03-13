Вредит ли машинке беспрерывная стирка: стоит ли запускать ее дважды подряд

Мало кто знает правильный ответ, так что своим незнанием может навредить своей технике

Стиральная машина – это важная бытовая техника, за которой требуется особый уход. Она требует регулярной очистки, использования качественных средств, которые не дадут деталям изнашивающимся слишком быстро, и соблюдения основных правил эксплуатации.

Отдельно следует узнать каждой хозяйке и о том, можно ли запускать стиралку дважды подряд — без перерыва. Оказывается, об этом многие не знают, передает pixelinform.

Стоит ли запускать машинку несколько раз подряд

Если у вас накопилось много грязного белья, а времени на его стирку минимум, скорее всего, вы попытаетесь справиться с этой задачей максимально быстро, запуская циклы стирки один за другим. На качестве очищения вещей это никак не скажется, а вот техника вас точно не "благодарит", так как ей придется работать на износ.

Как делать правильно

Есть один хороший вариант – делать небольшой перерыв между циклами стирки. Прежде всего, стоит заглянуть в инструкцию по эксплуатации вашей стиральной машинки, где могут быть указаны рекомендации по частоте запуска техники. Если же такого там нет, то нужно сделать паузу между двумя стирками длительностью не менее 15 мин. А лучше еще больше: некоторые специалисты говорят, что машинка должна отдохнуть примерно час.

Раньше мы рассказывали, почему нельзя добавлять водку при стирке вещей. Считается, что напиток с высоким содержанием алкоголя избавляет от неприятного запаха белье, но это работает совсем не так.