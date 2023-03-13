Какой популярный напиток нужно вылить в раковину, чтобы убрать засор: неожиданный лайфхак

Выручит нестандартное, но действенное средство

В ванной комнате и кухне из-за скопления мыла, остатков еды или волос могут образовываться засоры в раковинах. Решить эту проблему иногда очень просто, даже не используя вантуз.

Как пишет издание Mirror, прочистить слив поможет один популярный напиток – кока-кола. Звучит странно, но лайфхак с газировкой действительно работает.

Если вы когда-либо боролись с забитым сливом в ванной или на кухне, то вы знаете, сколько усилий приходится приложить, чтобы вода снова текла нормально. И хотя ваша первая мысль может заключаться в том, чтобы раскошелиться на дорогие средства для разблокировки слива, на самом деле есть более дешевая альтернатива.

Использование популярной марки газированных напитков для очистки стоков, как оказалось, может решить проблему с засором в раковине. Для этого вам просто нужно вылить бутылку кока-колы в канализацию, чтобы очистить ее.

В то же время в компании Coca-Cola призывали применять традиционные чистящие средства. Хотя в напитке и правда присутствует небольшое количество пищевой кислоты — так же, как во многих продуктах питания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прочистить унитаз, если под рукой не оказалось вантуза. Один предмет обихода станет удачной альтернативой.