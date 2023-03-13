Диван будет как новенький: какие подручные средства выведут любые пятна

Чистку дивана легко осуществить в домашних условиях

Диван – обязательный предмет мебели в доме, который периодически нуждается в чистке. Особенно может загрязниться обивка дивана. Однако с помощью простых мер вы вернете этому атрибуту опрятный вид.

Чтобы почистить диван в домашних условиях, вам понадобится пылесос и несколько средств. Специальные моющие можно заменить подручной альтернативой, пишет The Sun.

Как почистить диван с тканевой обивкой

Прежде всего, проверьте тип ткани. Некоторые диваны имеют съемные чехлы, которые можно просто снять и бросить в стиральную машину. Если такового нет, то не паникуйте: просто проверьте обивку на наличие этикетки, где вы можете найти необходимые коды очистки. Итак, обозначения могут означать следующее:

WS – можно чистить пароочистителем или моющим средством для сухой чистки.

– можно чистить пароочистителем или моющим средством для сухой чистки. S – можно чистить только моющим средством для сухой чистки.

– можно чистить только моющим средством для сухой чистки. W – можно чистить водой или паром.

– можно чистить водой или паром. X – можно чистить только пылесосом, без жидкостей.

Итак, для уборки вы можете приобрести раствор для чистки дивана. Или даже попробуйте сделать средство своими руками: для этого смешайте три части воды с одной частью уксуса. Не забудьте протестировать раствор на незаметном участке дивана, прежде чем использовать на всей поверхности.

Начните с трюка для чистки дивана с пищевой содой. Посыпьте порошком по всей ткани и оставьте на 20 минут.

Далее перейдите к тщательной уборке. Первый шаг — пропылесосьте поверхность дивана, убрав мусор и соду. Затем смочите салфетку из микрофибры выбранным вами чистящим раствором и начните осторожно чистить ткань. Старайтесь не тереть слишком сильно, так как это может повредить волокна.

Следующий шаг — возьмите свежую салфетку из микрофибры, смочите ее дистиллированной водой и приступить к очистке. Затем, взяв другую сухую салфетку из микрофибры, промокните ткань в последний раз. Дайте дивану высохнуть. Вы можете направить на него вентилятор, чтобы ускорить процесс.

Как вывести пятна с тканевого дивана

Незамысловатые лайфхаки помогут удалить пятна, и ваш тканевый диван снова будет выглядеть как новый. Во-первых, найдите подходящее чистящее средство для вашего дивана, которое соответствует обозначению на этикетке. Отбеливатель использовать не стоит, ведь он может испортить ткань и "съесть" цвет.

Если вы решили сделать чистящий раствор самостоятельно, возьмите чайную ложку жидкости для мытья посуды, уксуса, пищевой соды и теплой воды и смешайте. Смесь должна вспениться, когда пищевая сода и уксус вступят в реакцию — в этот момент можете нанести пасту на ткань.

Лучше не использовать жесткие губки при чистке дивана. Самый подходящий вариант – салфетка из микрофибры. Просто возьмите тряпку из микрофибры, добавьте немного чистящего раствора и промокните. Старайтесь осторожно очищать пятно — слишком сильное трение может усугубить пятно и даже привести к необратимому повреждению ткани.

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