Как правильно снять показатели счетчика воды: о чем стоит помнить

Есть нюансы, о которых стоит помнить

Чтобы не переплачивать за коммуналку, каждый месяц украинцам необходимо снимать показатели счетчиков и передавать их соответствующим службам. Однако важно не только делать это вовремя, но и делать это правильно.

Как говорится в инструкции portmone.com, во время снятия показателей счетчика воды необходимо учитывать несколько важных нюансов.

Для начала стоит определить сколько в квартире стояков, поскольку их может быть один или два (отдельно на кухню и ванную), соответственно от этого зависит и количество счетчиков.

Также количество счетчиков будет зависеть и от наличия бойлера или газовой колонки, так как в этом случае счетчик будет лишь для холодной воды. В противном случае показатели счетчика холодной и горячей воды надо записывать отдельно.

После того как вы разобрались в количестве счетчиков, обратите внимание на циферблат устройства. На нем зачастую записываются 8 цифр, однако три последние отделяют запятой или выделяют другим цветом. Это расход воды в литрах и записывать его не нужно, поскольку данные передаются в кубометрах.

К примеру, если ваш счетчик показывает значение 000987,654, то передавать надо только цифру 987, которая отображает использованный объем воды в кубометрах. 654 в данном случае является потреблением воды в литрах.

Значения можно округлять, поскольку существенной роли это не сыграет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как передать данные счетчиков не выходя из дома, используя лишь приложение "Приват 24".