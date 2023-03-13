Неприятный запах в шкафу исчезнет: помогут продукты, которые есть в каждом доме

Проблема с затхлым запахом решится

Одежда в шкафу может быть чистой и выглаженной, но несмотря на это в нем может появляться затхлый запах. Чаще всего это происходит из-за недостаточного проветривания и воздействия сырости.

Избавиться от неприятного запаха можно с помощью натуральных средств. Один из которых — кофе, пишет Sante+.

Кофе и кофейная гуща — компонент, который достаточно часто применяется в хозяйстве. Это очень эффективное средство против неприятных запахов, особенно затхлого, сырого или несвежего.

Достаточно насыпать кофейную гущу в полотняные мешочки и хранить их в шкафу. Сам шкаф и белье, которое в нем хранится, будут благоухать кофейным ароматом.

В качестве альтернативы можно использовать апельсин и гвоздику. Наколотый гвоздиками апельсин нужно расположить у задней стенки шкафа. Этот лайфхак избавит от сырости в шкафу и наполнит его приятным ароматом.

Избавиться от затхлого запаха поможет такое универсальное средство как сода. Наполните ею небольшую стеклянную емкость и расположите шкафу.

Как предупредить появление неприятного запаха в шкафу

Чтобы в шкафах не было сырости, их необходимо часто проветривать и "прогревать". Для этого рекомендуется регулярно открывать шкафы и окна, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию, особенно в солнечные дни, чтобы солнечные лучи проникали в помещение.

Помните, что белье и одежду в шкаф можно складывать только после того как оно полностью высохло.

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